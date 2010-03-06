Joomla - доработка компонента (платёжные системы)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

Требуется добавить в Alpha User Points пополнение счёта через WM и LiqPay.

Пополнение - по подтверждению от платёжной системы.

В админке - добавить ввод реквизитов и отключение\включение PayPal \ WM \LiqPay

В усерской части - выбор платёжной системы, валюты ( $ евро рубль гривна) и количества пойнтов

Joomla
15 лет назад
Nataha_B
Борсук 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Мелкие правки в джумле

    1)http://nclp.kz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2&amp;Itemid=2&amp;lang=kz вот тут почему то слово юридическая литература не исчезло, хотя должно было потому что в джумфиш я вставил перевод и он даже вылез Заңдық әдебиет а на русском не исчезло почему то ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание 8 простых скриптов

    $20

    Нужно сделать 8 скриптов - тестов. 6 скриптов очень просты, пример. Нужно ввести в поле значение пульса и выдать ответ, не перегружая страницы. Если введенное значение меньше 60, то ответ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Компонент форума Битрикс

    Требуется в компоненте форума для Битрикс убрать отображение в темах и сообщениях IP адреса посетителя, через настройки не работает, надо из кода вообще убрать показ IP посетителя. Срочно! Цены и строки ICQ 280525187

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP MySQL

    Экспортируем данные из таблицы Exel в базу и генерим из них страницы. Урлы должны иметь вид - site.ru/?parametr=znachenie (без index.php) Желательно без Smarty. Экспорт данных (пример таблицы ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль/хак для DLE

    Здравствуйте. Требуется сделать не сложный хак для cms DLE. Задача: надо сделать что-то вроде спойлера. В нужном месте должен появляться спойлер в виде рисунка, при нажатии на рисунок должно открываться новое окно (ссылка ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка скрипта на php и частично curl

    $15

    Скрипт создания аккаунтов на blogger.com Сейчас он не работает Как должен рабоать? Регистрировать аакаунты, вводить ящик в настройках блоггера , чтобы потом заливать контент через него контент постить RSS из ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад