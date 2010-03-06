Подкоректировать скрипт поиска joomla 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки158 просмотров

Добрый вечер.

Нужно подкоректировать компонент стандартного джумловского поиска версии 1.5

все описал и пример визуально - смотрите в приложении.

Joomla
15 лет назад
weblogaton
Александр 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Все сделал как и требовалось в тз, сразу видно специалист хороший по-JOOMLA 1.5 Могу порекомендовать другим, человек все времмя на связи и работает над вопросом, это немаловажно для того кто хочет быстро получить готовый результат.
Отличный заказчик! Понятное и подробное ТЗ, что немаловажно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад