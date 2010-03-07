Сайт с элементами социальной сети - програм-ние

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки261 просмотр

Разрабатывается пара сайтов, каждый из которых будет представлять собой небольшую социальную сеть с регистрацией пользователей, личной страничкой у каждого пользователя, возможностью создания групп, загрузки фото, видео и т.п.

ТЗ в стадии разработки, но есть примеры существующих сайтов.

Нужен программист, специализирующийся и разбирающийся в движках социальных сетей, работающий либо с готовыми движками, либо со своим творением.

Наличие готовых проектов ооочень приветствуется!

Работа по договору. Поэтому желательно проживать и работать в Москве. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Все вопросы в ЛС.

15 лет назад
xomik
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kvarta
67 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$350
21 день

Заявки фрилансеров

kvarta
67 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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