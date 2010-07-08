kvarta

Валерий Иванченко kvarta

 
66 летУкраина/Ровно
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Valvika-Group - псевдоним Частного Предприятия из Ровно ( Рівне, Украина ).

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Основные направления деятельности -

=Разработка не мелких проектов под ключ с дальнейшей поддержкой.

примеры:

Проект http://esigns.com,/ разработан в 2007 для Американского партнера и поддерживается. В 2010 запущена вторая версия на Zend Framework . На сайте используется online SVG-редактор собственной разработки на Adobe Flash . В 2012 создан аналог этого редактора на НТМЛ5. Поисковая система сайта основана на доработанном движке Apache Solr .

=

Проект GPS-мониторинга движущихся объектов WayMaps разработан в 2010 "для себя". Самостоятельно осуществляется разработка, продвижение и действия по привлечению клиентов.

http://waymaps.com/maps/

====А также некоторые "небольшие" разработки для сторонних клиентов.

В1. http://clubpokupok.com - движок Клуба Покупок.

В2. http://optimabuy.com - движок сравнения цен инет-магазинов.

=в рамках одного из проектов разработан собственный он-лайн SVG-редактор на флеш-

http://seograph.rv.ua/portfolio/flash/anons/ , позже аналог этого редактора на НТМЛ5.

=построение локальных СоцСетей на базе SocialEngine -

http://kolomyia.com.ua ,

http://www.truskavets-europa.com.ua/ ,

http://dubno.in.ua ,

http://prestige-blacksea.com.ua ,

http://gorodok.rv.ua ,

http://worldmetro.ru ,

http://shapkidesign.ru

==Портфель теперь здесь http://seograph.rv.ua/portfolio/

===

08.07.2010. http://33ua.com - информационная система ПОЕЗДА

===

icq # 200-002-848 ( valvika )

Skype - valery_iv

Apache
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Текстовое наполнение инет-магазина

    Имеется инет-магазин китайских товаров http://UaWest.com . Магазин уже работает. Необходимо написать статью на морду, тематические статьи, и текстовое наполнение главных страниц всех разделов и подразделов. Прекрасно себя зарекомендовало текстовое наполнение магазина http://FreeDelivery.in.ua - прошу что-то ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенести на ВордПресс

    Итак имеем - http://www.henderson.com.ua/ . Необходимо перенести данное "произведение искусства" на ВордПресс с сохранением внутренних линков и структуры Урлов. Добавить новостной блок. Оригинальный дизайн не нужен. Используйте бесплатный шаблон. При переносе сохранять внешний вид страниц один в ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется баннер

    ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Имеется сайт http://shapkidesign.ru и в стадии разработки магазин на поддомене http://shop.shapkidesign.ru . Требуется баннер привлекающий посетителей сайта в магазин. Баннер будет расположен на морде сайта http://shapkidesign.ru в левой колонке, там где сейчас НОВЫЕ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг адресной базы города

    Требуется адресная база областного центра Украины с населением 250 тыс.ж. Результат на английском в табличке mysql /Страна/Область/Город/Улица/Дом/корпус/Долгота/Широта/ . === Уточняю. Меня устроит парсинг - maps.google.com

    MySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание товара для интернет-магазина

    Нужно сделать описание товара для интернет-магазина по продаже аксессуаров и дополнительных устройств к компьютерам. Описание должно быть 500 - 1000 знаков. "Водолейство" не нужно. Нужно: для чего применяется, что выполняет, технические характеристики. Исходником могут служить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Карта Ивано-Франковской области. Украина

    Нужна векторная карта И-Ф области в формате АдобеФлеш=fla-файл. Карта нужна точная. т.е. необходимо прорисовать скрины карт Гугла. Населенные пункты не детально - только контуры и наименования. На украинском языке. === Без аванса. Безопастная сделка. === Первый фрилансер не справился. Работает SAMURAYZ

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Прием информации от GPS-трекеров

    Необходимо ПО на ВПС-сервере под ФриБСД, принимающее информацию от GPS-трекеров GlobalSat TR102, TR151 ( http://www.globalsat.ua/index.php/2009-03-27-23-42-42/2009-03-28-00-11-50.html ), систематизирующее информацию и рассылающее ее по различным ВебАдресам.

    HTML
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг выдачи Поисковой Системы.

    Кратко. Нужен скрипт, который парсит выдачу Гугл.Ком. === Уточняю. Вводим список "словосочетаний" и "число". Получаем первые "число" сайтов по каждому из запросов "словосочетание". Формат результата-таблица: Урл в выдаче Гугл.Ком; Урл Морды; Титл Морды; Мета-Дескрипшн морды. Если Мета ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Для Травиан-геймера

    Kvarta » Вчера, 02:37 В мире игр хорошо известна браузерная стратегия Травиан ( http://travian.com , http://ru.wikipedia.org/wiki/Travian ). === Наша компания ведет разработку интерактивной карты игрового мира - http://adobeflashgame.com/travian/index.html === Можно сказать, что по ссылке находится альфа-версия. Тестирование ведется ТОЛЬКо на ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести страницу к приличному виду.

    Задача проста. Полностью закодирован небольшой демонстрационній проект http://centremap.spb.ru Необходимо, максимально сохранив структуру кода, привести первую страницу к приличному виду. Т.е. изменить шапку, подобрать шрифты и цветовую гамму. Дать цвета для флеш-карты, я сам поменяю все внутри. Приму работу в НТМЛ-формате.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать простой веб-сайт

    Имеются интерактивные карты метрополитенов Москвы, Лондона и Нью-Йорка ( http://metro.mainmaps.com ; http://metro.mainmaps.com/london ) на Flash+pHp. При кликах на станции карты определяют оптимальный путь. Необходимо сделать главную страничку посвященную таким картам вообще, а также еще странички, посвященные ...

    PHP
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
alics
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Описание товара для интернет-магазина
Всё было отлично.
C заданием Александр справился прекрасно. Были составлены полные, профессиональные описания довольно сложных позиций без дополнительных вопросов. При этом технический материал был изложен на прекрасном русском языке, текст читался легко и непринужденно. Корректен в общении, всегда находится на связи. И что особенно понравилось. Ничего лишнего, именно то, что ставилось в задаче. Хотя оговоренные объемы знаков позволяли "раздуть" материал. Готовим еще несколько проектов; вопрос с выбором копирайтера для нас теперь решен. Спасибо, Александр!
Ответный отзыв
web-i-way
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Парсинг выдачи Поисковой Системы.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Отлично сделано и точно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Текстовое наполнение инет-магазина
Считаю большой удачей сотрудничество с Валерием - точно, корректно, представленное задание, внимательное отношение к каждому этапу работы и понимание того, каким должен быть результат. Отличный заказчик, интеллигентный человек, вежливое общение и мгновенная оплата - буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Результат работы Татьяны меня полностью устроил.
Ответный отзыв
art_samilyak
Татьяна 
43 годаПольша
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Требуется баннер
Хороший заказчик.С вниманием относится ко всем возникающим вопросам в течении работы. Было приятно и легко работать.Быстрая оплата.
Татьяна выполнила проект Разумно, Оперативно, Нежлобливо, Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
robinyur
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Карта Ивано-Франковской области. Украина
К сожалению заказчик очень гордый и важный, не смотря на то что я заранее сообщил что не получается выполнить по ситуации заказ, и не смог снять себя с проекта, решил поставить отрицательный отзыв
К сожалению фрилансер не знаком со словом deadline
Ответный отзыв