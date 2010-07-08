Valvika-Group - псевдоним Частного Предприятия из Ровно ( Рівне, Украина ).

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Основные направления деятельности -

=Разработка не мелких проектов под ключ с дальнейшей поддержкой.

примеры:

Проект http://esigns.com,/ разработан в 2007 для Американского партнера и поддерживается. В 2010 запущена вторая версия на Zend Framework . На сайте используется online SVG-редактор собственной разработки на Adobe Flash . В 2012 создан аналог этого редактора на НТМЛ5. Поисковая система сайта основана на доработанном движке Apache Solr .

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Проект GPS-мониторинга движущихся объектов WayMaps разработан в 2010 "для себя". Самостоятельно осуществляется разработка, продвижение и действия по привлечению клиентов.

http://waymaps.com/maps/

====А также некоторые "небольшие" разработки для сторонних клиентов.

В1. http://clubpokupok.com - движок Клуба Покупок.

В2. http://optimabuy.com - движок сравнения цен инет-магазинов.

=в рамках одного из проектов разработан собственный он-лайн SVG-редактор на флеш-

http://seograph.rv.ua/portfolio/flash/anons/ , позже аналог этого редактора на НТМЛ5.

=построение локальных СоцСетей на базе SocialEngine -

http://kolomyia.com.ua ,

http://www.truskavets-europa.com.ua/ ,

http://dubno.in.ua ,

http://prestige-blacksea.com.ua ,

http://gorodok.rv.ua ,

http://worldmetro.ru ,

http://shapkidesign.ru

==Портфель теперь здесь http://seograph.rv.ua/portfolio/

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08.07.2010. http://33ua.com - информационная система ПОЕЗДА

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icq # 200-002-848 ( valvika )

Skype - valery_iv