Имеется инет-магазин китайских товаров http://UaWest.com . Магазин уже работает. Необходимо написать статью на морду, тематические статьи, и текстовое наполнение главных страниц всех разделов и подразделов. Прекрасно себя зарекомендовало текстовое наполнение магазина http://FreeDelivery.in.ua - прошу что-то ...
Valvika-Group - псевдоним Частного Предприятия из Ровно ( Рівне, Украина ).
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Основные направления деятельности -
=Разработка не мелких проектов под ключ с дальнейшей поддержкой.
примеры:
Проект http://esigns.com,/ разработан в 2007 для Американского партнера и поддерживается. В 2010 запущена вторая версия на Zend Framework . На сайте используется online SVG-редактор собственной разработки на Adobe Flash . В 2012 создан аналог этого редактора на НТМЛ5. Поисковая система сайта основана на доработанном движке Apache Solr .
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Проект GPS-мониторинга движущихся объектов WayMaps разработан в 2010 "для себя". Самостоятельно осуществляется разработка, продвижение и действия по привлечению клиентов.
====А также некоторые "небольшие" разработки для сторонних клиентов.
В1. http://clubpokupok.com - движок Клуба Покупок.
В2. http://optimabuy.com - движок сравнения цен инет-магазинов.
=в рамках одного из проектов разработан собственный он-лайн SVG-редактор на флеш-
http://seograph.rv.ua/portfolio/flash/anons/ , позже аналог этого редактора на НТМЛ5.
=построение локальных СоцСетей на базе SocialEngine -
http://www.truskavets-europa.com.ua/ ,
http://prestige-blacksea.com.ua ,
==Портфель теперь здесь http://seograph.rv.ua/portfolio/
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08.07.2010. http://33ua.com - информационная система ПОЕЗДА
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icq # 200-002-848 ( valvika )
Skype - valery_iv
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Итак имеем - http://www.henderson.com.ua/ . Необходимо перенести данное "произведение искусства" на ВордПресс с сохранением внутренних линков и структуры Урлов. Добавить новостной блок. Оригинальный дизайн не нужен. Используйте бесплатный шаблон. При переносе сохранять внешний вид страниц один в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
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Требуется адресная база областного центра Украины с населением 250 тыс.ж. Результат на английском в табличке mysql /Страна/Область/Город/Улица/Дом/корпус/Долгота/Широта/ . === Уточняю. Меня устроит парсинг - maps.google.comБазы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Kvarta » Вчера, 02:37 В мире игр хорошо известна браузерная стратегия Травиан ( http://travian.com , http://ru.wikipedia.org/wiki/Travian ). === Наша компания ведет разработку интерактивной карты игрового мира - http://adobeflashgame.com/travian/index.html === Можно сказать, что по ссылке находится альфа-версия. Тестирование ведется ТОЛЬКо на ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
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