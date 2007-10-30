Добрый день! Есть дизайн нового сайта. Задача №1 - сделать вёрстку, Задача №2 - сделать сайт на "старте" на 6 инфоблоков (новости, документы, памятки, прочая информация - текстовые, "Полезные ссылки" - банеры ...
Перенести на ВордПресс
Итак имеем - http://www.henderson.com.ua/ .
Необходимо перенести данное "произведение искусства" на ВордПресс с сохранением внутренних линков и структуры Урлов. Добавить новостной блок.
Оригинальный дизайн не нужен. Используйте бесплатный шаблон.
При переносе сохранять внешний вид страниц один в один не требуется. Сохранение текста обязательно.
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В личку не пишите - читать не буду.
Все предложения здесь плюс сразу стоимость и срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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