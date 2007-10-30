Перенести на ВордПресс

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Итак имеем - http://www.henderson.com.ua/ .

Необходимо перенести данное "произведение искусства" на ВордПресс с сохранением внутренних линков и структуры Урлов. Добавить новостной блок.

Оригинальный дизайн не нужен. Используйте бесплатный шаблон.

При переносе сохранять внешний вид страниц один в один не требуется. Сохранение текста обязательно.

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В личку не пишите - читать не буду.

Все предложения здесь плюс сразу стоимость и срок.

WordPress
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kvarta
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webxid
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