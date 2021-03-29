Я верстальщик с програмньім уклоном. Имею большой опьіт работьі в своем направлении.
Работаю с:
- HTML/CSS
- jQuery/Ajax
- PHP/MySQL (есть разработаная собственная CMS)
- WordPress (профессиональное создание шаблонов, написание плагинов)
Оценку заданий провожу только по ТЗ, если нет ТЗ, могу помочь составить.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $65
от 1 дня
#2372
Интернет-магазины
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от $365
от 7 дней
#2875
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
#3072
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $115
от 3 дней
#4152
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#7274