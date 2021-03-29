Я верстальщик с програмньім уклоном. Имею большой опьіт работьі в своем направлении.

Работаю с:

- HTML/CSS

- jQuery/Ajax

- PHP/MySQL (есть разработаная собственная CMS)

- WordPress (профессиональное создание шаблонов, написание плагинов)

Оценку заданий провожу только по ТЗ, если нет ТЗ, могу помочь составить.