webxid

Павло Глибочанський webxid

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Я верстальщик с програмньім уклоном. Имею большой опьіт работьі в своем направлении.

Работаю с:

- HTML/CSS

- jQuery/Ajax

- PHP/MySQL (есть разработаная собственная CMS)

- WordPress (профессиональное создание шаблонов, написание плагинов)

Оценку заданий провожу только по ТЗ, если нет ТЗ, могу помочь составить.

Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $65
от 1 дня
#2372
Интернет-магазины
нет отзывов
от $365
от 7 дней
#2875
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
#3072
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $115
от 3 дней
#4152
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#7274