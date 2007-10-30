Верстка нового дизайна + сайт на битрикс

Добрый день!

Есть дизайн нового сайта.

Задача №1 - сделать вёрстку,

Задача №2 - сделать сайт на "старте" на 6 инфоблоков (новости, документы, памятки, прочая информация - текстовые, "Полезные ссылки" - банеры снизу страницы, "задать вопрос" - поле для ввода вопроса с возможностью ответа администратором), плюс, нужно иметь возможность как-нибудь вызывать (можно даже в ифрейме) сторонний код (будет на другом языке).

Задача №3 - сделать 5 инфоблоков (кроме Полезных ссылок) в другой, простейшей вёрстке (уже имеется), чтобы была возможность вызывать их из другого сайта. Там никаких элементов управления, просто вывод текста.

Задача №4 - предусмотреть настройку, чтобы можно было запускать сайт, посвящённый новым выборам на том же экземпляре Битрикс, а сайт по предыдущим выборам продолжал работать. Т.е., заведение нового периода для инфоблоков и их отображение только по выбранному периоду.

Нужны сроки и примерная стоимость по №1, №2. В первую очередь напишите, когда можете взяться за проект и сколько времени в день у Вас имеется на его выполнение (т.к. предыдущий исполнитель исчез, не сделав даже вёрстки, и теперь сильно горят сроки).