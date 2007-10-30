Поправить WordPress

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Закрыт3 заявки142 просмотра

http://thermotrade.com.ua/skill-type/heat-pumps/ - сделать возможность менять тайтл и дескрипшн + добавлять описание категории (возможность вставить текст для страницы) для SKILL-TYPE

all in one seo pack не поможет, нужно вручную менять.

бюджет в личку

WordPress
14 лет назад
mandziuk
Dmytro Mandziuk 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров