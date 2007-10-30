Небольшие штрихи по доработке сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок141 просмотр

Небольшая подработка по корректировке работы сайта. Бюджет небольшой, но и делать совсем не много. Нужно будет добавить видео на сайт - это самая объемная работа, несколько товаров.

14 лет назад
saganny
Анна 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров