Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.
Задание для спеца по Joomla
Добрый день!
Как понятно из заголовка, нужен человек который отлично знает эту CMS.
Задание которое нужно выполнить не сложное, но хотелось бы чтоб все было сделано профессионально и со знанием дела)
Если ближе к теме, то необходимо сделать следуещее:
- Из psd сверстать шаблон
- Натянуть его на движок
- Учесть все пожелание, и что не маловажно, предложить что то свое)
- Так же необходимо будет установить несколько компнентов и дополнений (согласно желаемой функциональности сайта)
- Дать кучу дельных советов, и показать как всем этим пользоватся)
От кандидатов хотелось бы получить такую первоначальную информацию:
- Портфолио сайтов на джумле.
- Хотя бы несколько положительных отзывов
- ну и что то важное на Ваше усмотрение)
Важный момент:
Сроки не горят! потому что нарисована только главная страница)
Но на то она и главная, в ней расположены все основные елементы, заголовки, структура и прочая мелочь.
Тоесть я вижу работу так:
Исполнитель уделяет работе столько времени в день, сколько ему хочется) (но без фанатизма)
А я, в свободное от работы время, дорисосвываю все остальное. По сути Вы ставите мне задачу)
Вечером смотрим что сделано, общаемся в скайпе, расказываем анекдоты)
Ну и неотьемлемые критерии отбора:
- Валидность кода
- Оптимизировано
- Кроссбраузерно (IE6 не в счет))
- Коментированный код
- и т.д.
Условия более чем выгодные! Поэтому надеюсь на адекватное ценообразование!
Оплата через вебмани, постфактум, или поэтапно. Как вам больше нравится.
Оплату гарантирую! а также по завершению работы – умопомрачительный отзыв ! (в качестве бонуса, за подход с душой, ссылка на Ваше портфолио на будущем сайте... мелоч а приятно)
p.s. Joomla будет 1.7 ! К ней есть компонент К2, но на стадии тестирования. (Вот на этой связке будет вся основа)
Остальные детали по поводу тематики и макет того что сделано при переписке с кандидатами.
Спасибо за внимание.
Предлогайте Ваши цифры)
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