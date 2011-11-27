Задание для спеца по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок183 просмотра

Добрый день!

Как понятно из заголовка, нужен человек который отлично знает эту CMS.

Задание которое нужно выполнить не сложное, но хотелось бы чтоб все было сделано профессионально и со знанием дела)

Если ближе к теме, то необходимо сделать следуещее:

- Из psd сверстать шаблон

- Натянуть его на движок

- Учесть все пожелание, и что не маловажно, предложить что то свое)

- Так же необходимо будет установить несколько компнентов и дополнений (согласно желаемой функциональности сайта)

- Дать кучу дельных советов, и показать как всем этим пользоватся)

От кандидатов хотелось бы получить такую первоначальную информацию:

- Портфолио сайтов на джумле.

- Хотя бы несколько положительных отзывов

- ну и что то важное на Ваше усмотрение)

Важный момент:

Сроки не горят! потому что нарисована только главная страница)

Но на то она и главная, в ней расположены все основные елементы, заголовки, структура и прочая мелочь.

Тоесть я вижу работу так:

Исполнитель уделяет работе столько времени в день, сколько ему хочется) (но без фанатизма)

А я, в свободное от работы время, дорисосвываю все остальное. По сути Вы ставите мне задачу)

Вечером смотрим что сделано, общаемся в скайпе, расказываем анекдоты)

Ну и неотьемлемые критерии отбора:

- Валидность кода

- Оптимизировано

- Кроссбраузерно (IE6 не в счет))

- Коментированный код

- и т.д.

Условия более чем выгодные! Поэтому надеюсь на адекватное ценообразование!

Оплата через вебмани, постфактум, или поэтапно. Как вам больше нравится.

Оплату гарантирую! а также по завершению работы – умопомрачительный отзыв ! (в качестве бонуса, за подход с душой, ссылка на Ваше портфолио на будущем сайте... мелоч а приятно)

p.s. Joomla будет 1.7 ! К ней есть компонент К2, но на стадии тестирования. (Вот на этой связке будет вся основа)

Остальные детали по поводу тематики и макет того что сделано при переписке с кандидатами.

Спасибо за внимание.

Предлогайте Ваши цифры)

Joomla
14 лет назад
lexa-700
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$200
14 дней
Выполнил проект на 10+ Мастер своего дела, может больше, чем сам об этом знает! Выполнял практически нереальные задачи и правки! Читает код как журнал Мурзилка :) Правки вносились мгновенно и качественно! Ствите четкую задачу - получаете результат! Рекомендую. p.s. Теперь я постоянный клиент)
Леша самый лутшей заказчик которого я встречал. Он поставил задачу настолько четко, что все понятно было. Человек просто знал чего хотел. Одно удовольствие выполнять такую задачу. Будем сотрудничать

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rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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