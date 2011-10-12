Доделать правильный вывод портфолио на umi cms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок74 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт http://umi.mroya.ru/ нужно доделать правильный вывод портфолио, тоесть в админке добавить ещё 1 поле для подгрузки превью работы.

Сколько такое будет стоить по деньгам? И огромная прозьба студиям не беспокоить

C уважением, Кирилл.

e-mail: [email protected]

skype: belartdes.com

icq: 335 466 667

14 лет назад
Mroyatm
Кирилл 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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