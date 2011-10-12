Нужно разработать сайт-каталог организаций с нуля

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок208 просмотров

Добрый день!

Требуется веб-программист, который создаст сайт каталог организаций.

Предложения скидывайте на [email protected]

В тексте письма укажите стоимость разработки:

1) Сайт каталог организаций

2) Wap сайт католога организаций

14 лет назад
demonch21
Валерий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров