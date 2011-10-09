Перенос сайта с Wordpress на Joomla 1.7

Нужно перенести содержимое сайта, реализованного на WP на Joomla 1.7

Сайт новостной.

Данные по текущему сайту на WP:

531 Запись 372 Комментария

12 Рубрик 286 Меток

WP-плагины стандартные - уверен, что аналоги есть и в joomla.

Joomla – 1.7 (установлен)

Шаблон – Shaper_news_ii

Это первый этап.

Второй этап в проекте...

Но суть в следующем: Я не совсем хорошо (пока) разбираюсь в некоторых возможностях Joomla - для меня это новый продукт. И могу уже известные и нужные решения по сайту просто пропустить. То есть изобретать "велосипеды" и терять время.

Мне было бы интересно следующий этап решить как "Ваши идеи по сайту – мои деньги". При условии, конечно, что это будут разумные идеи.

Цену обозначайте сами

Если интересно – жду ответа

swpeople (@) gmail.com