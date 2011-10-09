Перенос сайта с Wordpress на Joomla 1.7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки186 просмотров

Нужно перенести содержимое сайта, реализованного на WP на Joomla 1.7

Сайт новостной.

Данные по текущему сайту на WP:

531 Запись 372 Комментария

12 Рубрик 286 Меток

WP-плагины стандартные - уверен, что аналоги есть и в joomla.

Joomla – 1.7 (установлен)

Шаблон – Shaper_news_ii

Это первый этап.

Второй этап в проекте...

Но суть в следующем: Я не совсем хорошо (пока) разбираюсь в некоторых возможностях Joomla - для меня это новый продукт. И могу уже известные и нужные решения по сайту просто пропустить. То есть изобретать "велосипеды" и терять время.

Мне было бы интересно следующий этап решить как "Ваши идеи по сайту – мои деньги". При условии, конечно, что это будут разумные идеи.

Цену обозначайте сами

Если интересно – жду ответа

swpeople (@) gmail.com

JoomlaWordPress
14 лет назад
swpeople
Егор 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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