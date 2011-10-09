Испрвление нескольких багов (Joomla)

Есть сайт на джумле, top-model-po-amerikanski.ru. в нем нужно исправить следующее:

1. Не отображается разметка в Опере: http://clip2net.com/s/1eh2q

2. В хроме подменю (меню нижнего уровня в участницах, видео, фото) появляется на пол секунды, и сразу же сворачиваетя - нажать на меню нельзя.

3. В фаерфоксе наблюдается похожая проблема, как в хроме, если остановить мышь между верхним меню, и полоской, откуда разворачивается подменю (http://clip2net.com/s/1eh5m)

4. Расплодилось много спамных комментариев в галерее (datso gallery), нужно сделать, чтобы они в будущем не появлялись. Например, сменить каптчу на нестандартную.

При успешном выполнении этой задачи - в будущем возможно постоянное сотрудничество.