И так что требуется: 2. Настроить. Ранги,Звания и т д. 3. Создать форумы - я дам + придумать к ним краткое описание. 4. Создать в каждом разделе правила. 5. Настроит права ...
Испрвление нескольких багов (Joomla)
Есть сайт на джумле, top-model-po-amerikanski.ru. в нем нужно исправить следующее:
1. Не отображается разметка в Опере: http://clip2net.com/s/1eh2q
2. В хроме подменю (меню нижнего уровня в участницах, видео, фото) появляется на пол секунды, и сразу же сворачиваетя - нажать на меню нельзя.
3. В фаерфоксе наблюдается похожая проблема, как в хроме, если остановить мышь между верхним меню, и полоской, откуда разворачивается подменю (http://clip2net.com/s/1eh5m)
4. Расплодилось много спамных комментариев в галерее (datso gallery), нужно сделать, чтобы они в будущем не появлялись. Например, сменить каптчу на нестандартную.
При успешном выполнении этой задачи - в будущем возможно постоянное сотрудничество.
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