Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию. Примерную цену ...
Некорректное изображение шрифтов, таблиц
Некорректное изображаются шрифты , таблицы и т.д.
Даже на главной http://tamtam-travel.ru в Горячие туры Наличие мест в турах.
Так же не влазят таблицы http://tamtam-travel.ru/shkolnye-tury-po-rossii/640 хотя таблица поставлена под 100% ширина на центральный блок. Исправить нужно всё + чтобы добавление было стандартно без геморов со шрифтами.
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