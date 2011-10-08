Некорректное изображение шрифтов, таблиц

Некорректное изображаются шрифты , таблицы и т.д.

Даже на главной http://tamtam-travel.ru в Горячие туры Наличие мест в турах.

Так же не влазят таблицы http://tamtam-travel.ru/shkolnye-tury-po-rossii/640 хотя таблица поставлена под 100% ширина на центральный блок. Исправить нужно всё + чтобы добавление было стандартно без геморов со шрифтами.