Здравствуйте. Требуется 2 удаленных веб программиста, обязательно, имеющие опыт работ с 1С Битрикс по соответствующим версиям, на проекты по: 1)Интеграция корпоративного сайта; 2)Интеграция интернет магазина ...
Натянуть верстку на AmiroCMS - пакет Бизнес
нужно натянуть готовую верстку магазина на AmiroCMS - пакет Бизнес
лучше человек с опытом (покажите примеры работ)
заявки на почту: [email protected]
в письме указывайте цены и сроки
заявки оставленные здесь на рассматриваются
спасибо.
Заявки фрилансеров
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