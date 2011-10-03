Верстка + натяжка дизайна на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок153 просмотра

В аттаче дизайн сайта.

Необходимо сверстать и натянуть на CMS Wordpress. Все страницы будут контентные, макет довольно простой.

Для профи - на 1 день.

Пишите контакты и условия работы. Сроки важны, пишите только те кто готов начать прямо сейчас.

Оплата яндекс.деньги.

WordPress
14 лет назад
Mazuer
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад