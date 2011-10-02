Нужно psd натянуть на modx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки241 просмотр

Нужно psd натянуть на modx - сейчас есть работающий сайт. просто сменить дизайн на новый. обязательна кроссбраузерность. приоритет сроки и бюджет.

MODX
14 лет назад
premiers2
Игорь 
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров