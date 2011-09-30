Сейчас на сайте сотни вопросов-ответов (www.avtodirektor.ru/faq) и человеку надо или все их просматривать или задавать снова вопрос по своей марке. Надо сделать возможность пометить каждый вопрос к какой модели авто он относится. Получаем ...
Доработка сайта на WordPress
Здравствуйте.
У разработчика что то там с инетом случилось – прошу рассмотреть данный проект и сделать небольшие доработки.
Написан на WordPress.
Во вложении все JPG- макеты для ознакомления, после согласования стоимости и сроков – вышлю всё в слоях.
Можете сразу внести тексты на языках или сделайте возможность в админке и объясните как вносить изменения на разных языках.
По срокам и стоимости прошу отписаться как можно скорее!
На данный момент времени заказчик остановился на следующей структуре:
1. Главная страница (artmenu+start02-edit)
2. О компании (artmenu+wheat02)
2.1. Наша философия (artmenu+corn02)
2.2. Менеджмент (artmenu+managers06)
2.3. Фотогалерея (artmenu+foto5)
3. Деятельность (artmenu+map03)
4. Социальная ответственность (artmenu+buckwheat02)
5. Карьера (artmenu+soya00)
6. Контакты (artmenu+lupine05)
7. Корпоративный университет (artmenu+university-Book03)
Доработки:
1. Внизу в теле письма идет перечень пунктов меню, надо проверить на сайте и выключить включить мунюшки, что бы соответсвовали написанным в этом письме;
2. Вместо автоматического перевода надо сделать ручной перевод страниц и пунктов в админке;
3. Из-за некоторых особенностей работы сети в компании заказчика - все адреса, ссылки, менюшки, картинки, файлы стилей должны начинаться с WWW., а то сейчас некоторые картинки не отображаются из за того, что их адрес начинается с http://www.latagro.com.ua/...., например: http://www.latagro.com.ua/?page_id=15&lang=ru или http://www.latagro.com.ua/?page_id=9&lang=ru.
4. На страница «Менеджмент» должны быть реализовано следующее:
- При наведении мышью на фото должно появляться всплывающее окно с информацией о сотруднике: должность, ФИО;
- При двойном клике на фото, оно должно всплывать посредине страницы в большем размере.
5. На странице «Фотогалерея» должно быть реализовано следующее:
- На данный момент будет 3ри альбома, но должен быть заложен механизм простого добавления новых. Должна работать прокрутка альбомов (стрелочки сверху и снизу);
- При двойном клике на альбом, должно всплывать окно предпросмотра данного альбома посредине страницы
- Исправить мелкие глюки: при нажатии на 3-ю картинку почему то показывает сразу 27, Нет реакции при надатии на вторую картинку, было бы неплохо что бы по «ESC» закрывалось увеличенное окно;
- Стрелочки в макете "Фотогалерея" есть. Прошу их учесть при реализации п.e.i. Но сейчас, для 3х альбомов, их не надо отображать для посетителей сайта. Механизм всплывающего окна просмотра увеличенного фото и всего фотоальбома см. Ссылку: http://www.bioagro.com.ua/component/option,com_datsogallery/func,viewcategory/catid,1/Itemid,10/. Для верстки всплывающего окна надо использовать для подложки зеленый градиент от #b9d656 до #dae9a5, а для подписи к фото, символов перемотки и крестика используется цвет #8c410f.
6. На странице «Деятельность» должно быть реализовано следующее:
- При наведении мышью на область на карте в которой мы работаем (обл. с подсолнухами) должно всплывать окошко с названием этой области.
7. На странице «Контакты» должно быть реализовано следующее:
- Должна быть карта нашего расположения в виде картинки из карты Гугла(Например, как здесь http://www.bioagro.com.ua/kontakty)
8. Доступ на страницу «Корпоративный университет» должен осуществяться по логину и паролю, для этого необходимо создать две группы доступа: managers и users. А в админ части реализовать возможность разграничение доступа по контенту для данных групп
9. У заказчика заголовки в опере криво отображаются, хотя у меня вроде криво было в IE. Проверьте пожалуйста во всех браузерах: FF, Opera, Chrome, IE;
10. Нет страницы с вводом логина и пароля, точнее она расположениа не на той странице;
11. Нет карты с всплывающими подсказками.
12. под главным меню должно быть поле для поиска по сайту.
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