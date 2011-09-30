ЧПУ Джумла

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Завершен4 заявки133 просмотра

Надо настроить ЧПУ в Джумла

Joomla
14 лет назад
ALEXRAW74
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо Андрею. Всё оперативно и быстро настроил,не прошло и пяти минут и всё объяснил.

Заявки фрилансеров

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад