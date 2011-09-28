Глючит модуль sef404 - требуется разобраться и настроить правильно ЧПУ. Оплата яндекс-деньгами.
Требуется адаптация шаблона на DLE
Доброго времени суток!
Требуется:
1) почистить шаблон от лишних ссылок,
2) сделать оптимизацию под DLE 9.2,
3) расставить блоки
+подключить несколько модулей (+ настройка)
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