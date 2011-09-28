Требуется адаптация шаблона на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок189 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется:

1) почистить шаблон от лишних ссылок,

2) сделать оптимизацию под DLE 9.2,

3) расставить блоки

+подключить несколько модулей (+ настройка)

DLE
14 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров