Добрый день господа программисты. Нужна помощь в реализации одной штуки на cms bitrix. Вот необходимо реалзиовать такую штуку http://www.1c.nn.ru/franch/projects/. (поиск, каталог внедрений, и справа решение по отраслям). ...
Написать компонет для Joomla
Нужно написать компонент для просмотра статуса заказа по номеру заказа для пользователей (покупателей) на сайте как тут:
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