Написать компонет для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок180 просмотров

Нужно написать компонент для просмотра статуса заказа по номеру заказа для пользователей (покупателей) на сайте как тут:

http://www.boutique.ru/inquiry/orders/

Joomla
14 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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