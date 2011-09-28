Восстановить сайт на WP

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок398 просмотров

Здравствуйте уважаемые.

Есть сайт визитка, сделан на wordpress. Он уже готовый и работал, но им не занимались, домен и хостинг закончились. Есть файлы + бэкап mysql. Нужно его восстановить на новом хостинге. Я пытался восстановить, залил на хостинг и переписал параметры подключения к mysql. Теперь он работает, но не подключается таблица стилей и все картинки битые, хотя видно что все файлы в папках есть.

Вообщем нужно сделать его рабочим. Сколько возьмёте?

MySQLWordPress
14 лет назад
naidenov_e
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$15
1 день
Макс сделал всё быстро, качественно и без лишних вопросов. Спасибо за работу. Будет по WP работа, буду обращаться.
Все быстро, честно и гладко!

Заявки фрилансеров

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад