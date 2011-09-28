Восстановить сайт на WP

Здравствуйте уважаемые.

Есть сайт визитка, сделан на wordpress. Он уже готовый и работал, но им не занимались, домен и хостинг закончились. Есть файлы + бэкап mysql. Нужно его восстановить на новом хостинге. Я пытался восстановить, залил на хостинг и переписал параметры подключения к mysql. Теперь он работает, но не подключается таблица стилей и все картинки битые, хотя видно что все файлы в папках есть.

Вообщем нужно сделать его рабочим. Сколько возьмёте?