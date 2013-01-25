naidenov_e

Евгений naidenov_e

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Создание сайтов на CSM NetCat. Html, css, javascript, jquery, ajax.

Создание сайтов на CMS NetCat, создание компонентов, модулей, натяжка дизайна на двикок.

Хорошее владение php, javascript, jQuery.

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxNetCat
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Отзывы заказчиков
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$600
10 баллов
11 лет назад
Разработка сайта на cms NetCat
Была проведена хорошая работа по сайту. Евгений отличный специалист. Продолжаем сотрудничать.
С Олегом очень приятно работать, оплата по факту, грамотное ТЗ, вникает в реальное положение дел, не отвлекает по пустякам от работы.
Ответный отзыв
Ditmar
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Помощь с NetCat
Все сделано четко и быстро. Спасибо!
++ :)
Ответный отзыв
Dr_Nova
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на Netcat
Евгений отличный специалист и профессионал в своей области! В кратчайшие сроки сделал все необходимые доработки на NetCat. Обязательно обращусь еще не раз.
Надежный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Pilot-t
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Настроить мини-магазин на NetCat
Найдёнов Евгений занимался настройкой модуля минимагизина на NetCat. Я имел возможность наблюдать все этапы настройки и размещения системы на сайте. Работа им проделана качественно и в короткие сроки, открыто и дружественно. Во время работы Евгением были использованы оригинальные программные разработки, учтены все пожелания клиента. Могу отметить такие качества Евгения как коммуникабельность, эрудированность, пунктуальность и обязательность. По завершении работы Евгений провел занятие по пользованию сайтом, что позволяет мне сейчас свободно использовать этот ресурс. Настоятельно рекомендую (!) воспользоваться услугами Евгения, и уверен, вы будете довольны его работой!
Сергей отличный заказчик, очень понравилось работать, приятно что человек в теме, понимает что делается и как. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
happykid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
0 баллов
11 лет назад
Приватно для Найдёнов Е. В.
К сожалению, Евгений бросил проект на пол пути..сколько я не писала ему без полезно..да и на половину не качественная верстка это вообще странно.
Сайт доделал, отзыв не исправили, договаривались же :(
Ответный отзыв
Веб-программирование
14 отзывов
от $50
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Системы управления (CMS)
9 отзывов
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HTML-верстка
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