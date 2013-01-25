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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
11 лет назад
Была проведена хорошая работа по сайту. Евгений отличный специалист. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
С Олегом очень приятно работать, оплата по факту, грамотное ТЗ, вникает в реальное положение дел, не отвлекает по пустякам от работы.
$15
10 баллов
11 лет назад
Все сделано четко и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
++ :)
$100
10 баллов
11 лет назад
Евгений отличный специалист и профессионал в своей области! В кратчайшие сроки сделал все необходимые доработки на NetCat. Обязательно обращусь еще не раз.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, рекомендую
$30
10 баллов
11 лет назад
Найдёнов Евгений занимался настройкой модуля минимагизина на NetCat. Я имел возможность наблюдать все этапы настройки и размещения системы на сайте. Работа им проделана качественно и в короткие сроки, открыто и дружественно. Во время работы Евгением были использованы оригинальные программные разработки, учтены все пожелания клиента. Могу отметить такие качества Евгения как коммуникабельность, эрудированность, пунктуальность и обязательность. По завершении работы Евгений провел занятие по пользованию сайтом, что позволяет мне сейчас свободно использовать этот ресурс. Настоятельно рекомендую (!) воспользоваться услугами Евгения, и уверен, вы будете довольны его работой!
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик, очень понравилось работать, приятно что человек в теме, понимает что делается и как. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
0 баллов
11 лет назад
К сожалению, Евгений бросил проект на пол пути..сколько я не писала ему без полезно..да и на половину не качественная верстка это вообще странно.
Ответный отзыв
Сайт доделал, отзыв не исправили, договаривались же :(
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14 отзывов
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9 отзывов
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нет отзывов
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нет отзывов
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нет отзывов
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