Найдёнов Евгений занимался настройкой модуля минимагизина на NetCat. Я имел возможность наблюдать все этапы настройки и размещения системы на сайте. Работа им проделана качественно и в короткие сроки, открыто и дружественно. Во время работы Евгением были использованы оригинальные программные разработки, учтены все пожелания клиента. Могу отметить такие качества Евгения как коммуникабельность, эрудированность, пунктуальность и обязательность. По завершении работы Евгений провел занятие по пользованию сайтом, что позволяет мне сейчас свободно использовать этот ресурс. Настоятельно рекомендую (!) воспользоваться услугами Евгения, и уверен, вы будете довольны его работой!