Обработка, ретушь 1000 фотографий

Необходимо нарисовать рамку, к фотографии, и также поместить туда номер композиции, телефон, и логотип.

Отретушировать 1000 фотографий, можно автоматическими фильтрами, пакетами, с наложением соответственно этой рамки с вышеперечисленными элементами.

Фотографии будут выкладываться в инстаграм. размер рамки и фото 640 на 640px

Логотип с сайта http://art-balloon.ru/

http://art-balloon.ru/templates/beez_20/images/logo.png

нужно сделать одну фотографию, любую с каталога http://art-balloon.ru/galereya/view-album/23 с рамкой, телефоном и логотипом, а как её утвердим сделать все тоже с 1000 фотографий.

Это мы делаем для того чтобы было красиво оформлена группа в инстаграмме, будем выкладывать по 5-10 фото в день.

Указывайте пожалуйста сколько это будет стоить, вопросы можно в личку.