Обработка, ретушь 1000 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок425 просмотров

Необходимо нарисовать рамку, к фотографии, и также поместить туда номер композиции, телефон, и логотип.

Отретушировать 1000 фотографий, можно автоматическими фильтрами, пакетами, с наложением соответственно этой рамки с вышеперечисленными элементами.

Фотографии будут выкладываться в инстаграм. размер рамки и фото 640 на 640px

Логотип с сайта http://art-balloon.ru/

http://art-balloon.ru/templates/beez_20/images/logo.png

нужно сделать одну фотографию, любую с каталога http://art-balloon.ru/galereya/view-album/23 с рамкой, телефоном и логотипом, а как её утвердим сделать все тоже с 1000 фотографий.

Это мы делаем для того чтобы было красиво оформлена группа в инстаграмме, будем выкладывать по 5-10 фото в день.

Указывайте пожалуйста сколько это будет стоить, вопросы можно в личку.

10 лет назад
naidenov_e
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель! Хоть и были проблемы со стороны заказчика, он молодец, сделал все как надо. Фото получились отличные.
Очень доволен работой с Евгением! Это человек, который понимает и знает работу, которую поручает на выполнение. На протяжении проекта немного менялись условия, но Евгений приятно удивил гибкостью подхода к решению всех вопросов! Спасибо за доверие и рад буду помочь ещё!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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