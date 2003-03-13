Из фотографии - чертёж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки238 просмотров

Есть несколько фото готовых изделий. Необходимо сотворить из фотографии чертёж в ,например, AutoCAD.

В приложении два образца в двух вариантах - оригинальное фото и ч/б вариант. Из какого будет удобней - такие и будут предоставлены далее. Всего около 10 штук (ориентировочно).

Назовите цену за один.

Размеры будут на исходниках.

P.S. вышло разобраться самому))

AutoCAD
10 лет назад
ODHAKO
51 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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