Есть несколько фото готовых изделий. Необходимо сотворить из фотографии чертёж в ,например, AutoCAD.

В приложении два образца в двух вариантах - оригинальное фото и ч/б вариант. Из какого будет удобней - такие и будут предоставлены далее. Всего около 10 штук (ориентировочно).

Назовите цену за один.

Размеры будут на исходниках.

P.S. вышло разобраться самому))