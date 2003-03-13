Вырезать фотографии предметов. Предметы у которых завален горизонт четко выровнять. Обрезать лишнее пространство, при этом оставить место для отрисовки тени, пример в приложении ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! ...
Из фотографии - чертёж
Есть несколько фото готовых изделий. Необходимо сотворить из фотографии чертёж в ,например, AutoCAD.
В приложении два образца в двух вариантах - оригинальное фото и ч/б вариант. Из какого будет удобней - такие и будут предоставлены далее. Всего около 10 штук (ориентировочно).
Назовите цену за один.
Размеры будут на исходниках.
P.S. вышло разобраться самому))
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