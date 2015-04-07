Вставить в фото с мониторами скриншоты программ

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок275 просмотров

Есть 2 фотки с мониторами (с фотобанков), нужно в мониторы вставить скриншоты программ, чтобы выглядело, будто фоткали моники с запущенной программой.

Одно фото в изометрии, на втором фото фронтальная проекция 4х устройств (моник и мобильные девайсы).

10 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergeyZberun
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

SergeyZberun
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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