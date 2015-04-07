Вставить в фото с мониторами скриншоты программ

Есть 2 фотки с мониторами (с фотобанков), нужно в мониторы вставить скриншоты программ, чтобы выглядело, будто фоткали моники с запущенной программой.

Одно фото в изометрии, на втором фото фронтальная проекция 4х устройств (моник и мобильные девайсы).