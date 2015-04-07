Фотографии различного ракурса, требуется изменить лицо на фото, поставить другое лицо, максимально качественно
Вставить в фото с мониторами скриншоты программ
Есть 2 фотки с мониторами (с фотобанков), нужно в мониторы вставить скриншоты программ, чтобы выглядело, будто фоткали моники с запущенной программой.
Одно фото в изометрии, на втором фото фронтальная проекция 4х устройств (моник и мобильные девайсы).
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