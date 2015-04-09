Раскрасить фасады зданий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок359 просмотров

В архиве два объекта.

В каждом несколько фото,к которые надо раскрасить и образцы как раскрасить.

В образцах многоэтажные здания, на исходниках есть одноэтажные.

Проявить изобретательность чтобы присутствовали все цвета.

Как можно быстрее, срок - завтра обед.

Архив http://lab01.ru/projects/rkstroyservis/Pictures.rar

Сразу пишите цену и срок.

10 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$15
2 дня
Задание от меня было плохо сформулировано. Качество на таком же уровне. Претензий не имею.
Хороший заказчик.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото

    Здравствуйте. Необходимо сделать коллаж - вставить лицо на фоне другой картинки чтобы получилось селфи. Оплата сразу. Спасибо.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ретушь свадебных фотографий

    Ищу человека, готового качественно выполнить базовую ретушь готовых свадебных фото и частично художественная обработка. В общей сложности не больше 50 фотографии. Хочется посмотреть примеры Вашей работы. цена договорная.

    Обработка фотографий47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработать фотографии после фотосессии

    Добрый день! Необходимо качественно обработать фотографии. Фотографии сделаны в студии. Фотографии должны быть сочными и цепляющими (Голивуд одним словом). Фотографии пойдут для размещения на рекламных материалах. Около 30 фотографий. Называйте бюджет. ...

    Обработка фотографий36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перекрас фото одежды

    Нужно перекрасить фото одежды в заданные цвета (примеры цветов прилагаются). Сроки - сегодня до 18:00 (крайний срок 01 апреля 10 утра по Киеву) Цена — 6грн. фото переда, 4грн. — фото спины. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание виртуальных 3D туров

    Нужно создать 8 3d аэропанорам, виртуальный тур из них и нескольких точек объекта. Исходники - необработанные результаты съёмки. Пример результата: http://smart-film.ru/tour/chylkovo_day/ Нужно сделать такой же, только ночной. Материалы ...

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь в обработке графического файла

    Для заливки фона страницы в фб, и основного фото с логотипом. значит так, необходимо обрезать кредитку таким образом, чтобы осталась верхняя часть визитки с логотипом. Одна картинка необходима для основной фотографии страницы в фейсбуке, ...

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ретушер (ищем трех ретушеров - фриланс)

    $250

    Нужны 3 ретушера для удаленной работы. ОБЯЗАННОСТИ: обтравка фотографий, аккуратная ретушь (удаление дефектов кожи, легкая цветокоррекция), дорисовка тени на фотографиях в полный рост. Ретушь должна быть естественная, кожа «незамыленная», ...

    Обработка фотографий86 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото

    Нужно выбрать из нескольких фото лучшее и его доработать . Пример оригинала в прикрепленных файлах, а обработать как здесь http://hlocks.ru/vxodnie-dveri/london.html

    Обработка фотографий52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перекрас фото одежды

    Нужно перекрасить фото одежды в заданные цвета (примеры цветов прилагаются). Цена - 6грн. фото переда, 4грн. - фото спины. Само задание можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/sihS6GV9fcQg2 Для выбора исполнителя прошу ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад