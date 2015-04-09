Здравствуйте. Необходимо сделать коллаж - вставить лицо на фоне другой картинки чтобы получилось селфи. Оплата сразу. Спасибо.
Раскрасить фасады зданий
В архиве два объекта.
В каждом несколько фото,к которые надо раскрасить и образцы как раскрасить.
В образцах многоэтажные здания, на исходниках есть одноэтажные.
Проявить изобретательность чтобы присутствовали все цвета.
Как можно быстрее, срок - завтра обед.
Архив http://lab01.ru/projects/rkstroyservis/Pictures.rar
Сразу пишите цену и срок.
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