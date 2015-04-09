Раскрасить фасады зданий

В архиве два объекта.

В каждом несколько фото,к которые надо раскрасить и образцы как раскрасить.

В образцах многоэтажные здания, на исходниках есть одноэтажные.

Проявить изобретательность чтобы присутствовали все цвета.

Как можно быстрее, срок - завтра обед.

Архив http://lab01.ru/projects/rkstroyservis/Pictures.rar

Сразу пишите цену и срок.