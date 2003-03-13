Обработка фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт56 заявок467 просмотров

Требуется профессионал в обработки фотографий (жанр спорт).

Главное красиво обработать, что и как сделать напишу исполнителю.

Фотографий большое количество.

формат raw

1 фото - до 5уе

10 лет назад
senaste
Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров