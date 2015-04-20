Обработка фотографий ювелирных украшений

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Завершен31 заявка438 просмотров

Ювелирная компания приглашает специалиста для работы с фотографиями. Детальная обработка изделий с разными типами металлов и камней

10 лет назад
tzaro
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Eagle
Андрей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Большой профессионал, обязательный специалист
Замечательный заказчик! Оперативное согласование. Всегда на связи, что очень важно для внесения своевременных корректировок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

A-Eagle
Андрей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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