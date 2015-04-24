Вырезать фотографии предметов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок357 просмотров

Вырезать фотографии предметов.

Предметы у которых завален горизонт четко выровнять.

Обрезать лишнее пространство, при этом оставить место для отрисовки тени, пример в приложении

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета вообще не трогать никаким образом

- Сохранить нужно в формат TIFF

- Должен остаться один слой с альфаканалом с предметом.

- LZW компрессию использовать можно

ВНИМАНИЕ!

Всего 114 файлов

Сдать нужно во вторник 7 апреля утром

Готовые работы по мере изготовления скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске

Примеры фото в приложении.

При возникновении вопросов - сразу писать не затягивая

Стоимость работы 1200 р.

10 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
10 лет назад
$20
2 дня
Быстро. Качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
10 лет назад