Удалить фон фотографий + тень

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт48 заявок421 просмотр

Архив с фото - https://yadi.sk/d/4YVP8ON8fp6ms (21 фотка). В архиве есть пример того как нужно сделать, разрешено небольшое расхождение по тени.

Нужно:

1. Убрать фон

2. Сделать тень

3. Сохранить с разрешением 800 x 800 первая фото, остальные все 1000 x 800px (основное содержимое должно быть по центру картинки)

10 лет назад
profsolutions
Дмитрий 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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