Необходимо быстро обрезать 8 фотографий. На фото автомобили с различным фоном, необходимо обрезать фон. Фотографии размером 1000х600 пикселей, местами есть тонки элементы. Сделать надо как можно быстрее
Удалить фон фотографий + тень
Архив с фото - https://yadi.sk/d/4YVP8ON8fp6ms (21 фотка). В архиве есть пример того как нужно сделать, разрешено небольшое расхождение по тени.
Нужно:
1. Убрать фон
2. Сделать тень
3. Сохранить с разрешением 800 x 800 первая фото, остальные все 1000 x 800px (основное содержимое должно быть по центру картинки)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Обработка фотографий49 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется найти и сделать размер 200*200 логотипам автомобилей. Их около 50 штук. Также требуется найти и придать размер 200*200 лого транспортных компаний: авттрейдинг, дел линии, ...Завершен10 лет назад
Есть несколько фото готовых изделий. Необходимо сотворить из фотографии чертёж в ,например, AutoCAD. В приложении два образца в двух вариантах - оригинальное фото и ч/б вариант. Из какого будет удобней - такие и будут ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вырезать фотографии предметов. Предметы у которых завален горизонт четко выровнять. Обрезать лишнее пространство, при этом оставить место для отрисовки тени, пример в приложении ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! ...Завершен10 лет назад
Уменьшить ВЕС всех фото. Ссылка на архив https://yadi.sk/d/3MvfpzV8fmv7Y Нужно оставить тот же формат файла, но сделать максимально маленький вес без потери качества. Работу предоставить в таком же формате как ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется профессионал в обработки фотографий (жанр спорт). Главное красиво обработать, что и как сделать напишу исполнителю. Фотографий большое количество. формат raw 1 фото ...Обработка фотографий56 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно вырезать фотографии блюд Тарелки у которых завален горизонт выровнять четко по горизонтали. Тарелки овальные и доски расположенные по диагонали выравнивать не нужно. Пиццы и мясо оставить на досках ...Завершен10 лет назад
- $500
Нужно обработать 20 фотографий. Лассо.Отдельный слой.300 , pcs, сделать цветокоррекцию, cmyk, обтравить нужные элементы.Сохранить в tiff Подготовить фото для каталога. Бюджет 25р -за фото.Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Редактирование фотографий в фотошопе. фотграфий многоЗавершен10 лет назад
Ювелирная компания приглашает специалиста для работы с фотографиями. Детальная обработка изделий с разными типами металлов и камнейЗавершен10 лет назад