Требуется найти и обработать 50 лого

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок239 просмотров

Здравствуйте!

Требуется найти и сделать размер 200*200 логотипам автомобилей.

Их около 50 штук.

Также требуется найти и придать размер 200*200 лого транспортных компаний: авттрейдинг, дел линии, пэк-северо-запад

В заявке указывайте цену и срок

10 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Вера порядочный и ответственный исполнитель. Все сделала вовремя и с надлежащим качеством!
Отличный заказчик. Легко и приятно работать.

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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