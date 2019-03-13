Наполнение сайта наркологической клиники

Разместить обьявления вакансий на сайтах по поиску работы,текст предоставлю
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Ищу контент менеджера для наполнения сайта текстами на CMS Netcat, плюс SEO оптимизация titile и h1.
Необходимо создать структуру сайта (по описанному файлу Excel), добавить тексты, подобрать тематические картинки, отформатировать контент.
Тексты добавляются через WYSIWYG редактор Netcat.
Всего на этот сайт около 25 статей, если сработаемся будет постоянная работа, всего необходимо разместить тексты 11 подобным сайтам
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