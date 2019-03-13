Наполнение сайта наркологической клиники

У нас есть сайт [url=http://stairs-shop.xyz/]http://stairs-shop.xyz[/url] Сайт почти закончен, остается немного контекста Итак что требуется от ВасОт Вас требуется заливка моделей лестниц (пакеты картинок) и присвоение фильтровКаждая лестница, должна иметь фото Обычно это, один или несколько вариантов визуализации и один ...