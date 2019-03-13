Наполнение сайта наркологической клиники

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок444 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу контент менеджера для наполнения сайта текстами на CMS Netcat, плюс SEO оптимизация titile и h1.

Необходимо создать структуру сайта (по описанному файлу Excel), добавить тексты, подобрать тематические картинки, отформатировать контент.

Тексты добавляются через WYSIWYG редактор Netcat.

Всего на этот сайт около 25 статей, если сработаемся будет постоянная работа, всего необходимо разместить тексты 11 подобным сайтам

5 лет назад
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад