Разместить товар на сайте

Наполнение сайтовЗавершен35 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! На сайте нужно разместить 2000 товаром. Копипаст. Сайт на Мегагрупп. Откуда и что брать скажем. Пишите цены и сроки. 

5 лет назад
Astra_R
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$5
3 дня
WMZ
Все отлично, работаем!
Все отлично!
  • Похожие заказы

  • Нужно публиковать новости

    Сайт скриптов viproger.ru. Нужно публиковать новости, выкладывать скрипты взятые с других сайтов и к ним описание, небольшой рерайт, контент брать(копировать) в инете, сайты подскажу. Подробнее объясню. 20р за пост оплата

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин продуктов для здоровья из стран Азии.

    Серафтма, добрый день! У нас интернет-магазин по продаже товаров для здоровья из стран юго-восточной Азии. asiabiopharm.com Это новый интернет-магазин. Сайт уже готов. На данный момент нам нужно: сделать анализ имеющегося сайта наполнить его контентом и произвести ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить вакансию на 100 досках бесплатных объявлений

    Необходимо разместить вакансию менеджера по телефонным продажам на 100 досках бесплатных объявлений в 25 - 40 городах с численностью до 150 000 человек в России, Восточной Украине, Беларуссии. Описание работодателя: Франшиза IzziBot, продажа предпринимателям нового инновационного ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить товар в Янтекс.Маркет

    Доброго времени суток. Нужно протестировать добавление 5-7 товаров из интернет-магазина в Яндекс.Маркет. От вас требуется знания и опыт работы с Яндекс.Маркет. И указать стоимость и сроки по этой задаче.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заполнение каталога интернет магазина 500 позиций

    Необходимо заполнить каталог интернет магазина, категории товара - Флешки, карты памяти, ЮСБ кабеля для телефонов. Описания берутся с сайта поставщика или офф сайта производителя (как пример - https://www.goodram.com/ru/products/card-s400/) Структура товара - краткое описание, полное описание, пару картинок, ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание отзывов

    Доброго времени суток! Необходимо размещать отзывы на определенном пуле площадок ( yandex google yell отзовик cian итп) Уважаемые исполнители предлагайте цену. Количество отзывов ~ 50-60.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить объявление на досках Казахстана

    Второй раз публикую задание, так как предыдущий фрилансер не сделал его  Есть аккаунт почтовый.  Есть текст объявления. Нужно на местных досках разместить объявление.  Не менее 50шт. Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/ Пишите цену за одно объявление и сроки.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выкладка 10 статей на сайт

    Необходимо выложить 10 статей на сайт [url=https://myntvplus.ru/]https://myntvplus.ru/[/url] согласно инструкции. Прежде чем откликнуться, внимательно посмотрите сайт, оформление статей должно быть таким же.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад