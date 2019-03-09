Написание отзывов

Второй раз публикую задание, так как предыдущий фрилансер не сделал его Есть аккаунт почтовый. Есть текст объявления. Нужно на местных досках разместить объявление. Не менее 50шт. Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/ Пишите цену за одно объявление и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо размещать отзывы на определенном пуле площадок ( yandex google yell отзовик cian итп)
Уважаемые исполнители предлагайте цену. Количество отзывов ~ 50-60.
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