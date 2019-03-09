Написание отзывов

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Необходимо размещать отзывы на определенном пуле площадок ( yandex google yell отзовик cian итп)

Уважаемые исполнители предлагайте цену. Количество отзывов ~ 50-60.

5 лет назад
spc321456
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разместить объявление на досках Казахстана

    Второй раз публикую задание, так как предыдущий фрилансер не сделал его  Есть аккаунт почтовый.  Есть текст объявления. Нужно на местных досках разместить объявление.  Не менее 50шт. Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/ Пишите цену за одно объявление и сроки.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выкладка 10 статей на сайт

    Необходимо выложить 10 статей на сайт [url=https://myntvplus.ru/]https://myntvplus.ru/[/url] согласно инструкции. Прежде чем откликнуться, внимательно посмотрите сайт, оформление статей должно быть таким же.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вакансия контент-менеджера на информационный сайт

    Здравствуйте! Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии).  Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание скриншотов  (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям). Тематики Android приложения, мобильный ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти поставщиков стильной одежды

    Требования  Найти 5 поставщиков стильной и качественной одежды для женщин (прайс листы и контакты) Найти 5 поставщиков стильной и качественной одежды для мужчин (прайс листы и контакты) Примеры стильной одежды можете посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BsQa/YdmKnYvRw Присылать отчеты с скриншотами переговоров

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прописать редирект

    Переносим сайт на opencart).  Нужно прописать редирект 301 - можно это сделать в админки opencart.  И перенести со старого сайта тексты.  Цены и сроки.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение отзывов продающий текст и разместить его

    нужны публикации отзывов о работе сайта на Специализированных форумах. Исполнитель должен иметь приличную базу "Аккаунтов". Списки форумов предоставим ... Нужны конкретные предложения,не дизайнеры не контентщики, не другие специалисты, а люди , имеющие опыт и ВОЗМОЖНОСТИ... ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести контент сайта на Битрикс

    Имеется корпоративный сайт, несколько десятков страниц. Требуется перенести его на Битрикс. Имеется образец структуры, инфоблоки. Нужно: - создать разделы и страницы по образцу - перенести контент (текст, изображения) с исходного сайта и с учетом ТЗ. В частности - ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отобрать видео с Ютуба

    $23

    Необходимо собрать видео ролики с Ютуба на тему самоделки Подойдут самоделки всех тематик, кроме: - детские приспособления и игрушки - медицинские изделия - запрещенные законом приспособления Нужны именно самоделки. Видео про то, как сделать забор, дверь, окно, дом, баню и т.д. ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад