Перенести контент сайта на Битрикс

Имеется корпоративный сайт, несколько десятков страниц. Требуется перенести его на Битрикс. Имеется образец структуры, инфоблоки.

Нужно:

- создать разделы и страницы по образцу

- перенести контент (текст, изображения) с исходного сайта и с учетом ТЗ. В частности - при переносе может потребоваться очистка текста от старых стилей, для картинок должны быть прописаны реквизиты alt и title как на исходном

Требования:

- опыт в контентной работе с Битриксом

- понимание основ html

- наличие сертификатов является плюсом

- постоянное присутствие в скайпе в рабочее время

- строгое соблюдение ТЗ и сроков