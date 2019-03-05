Размещение отзывов о сайте

Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется 150 товаров. Оплата 750 руб за проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 символов.
Для ознакомления с более подробной информацией - в ЛС.
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