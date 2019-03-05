Размещение отзывов о сайте

$1
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок356 просмотров
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Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 символов.

Для ознакомления с более подробной информацией - в ЛС.

5 лет назад
till_ok
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад