Размещение отзывов о сайте

Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 символов.

Для ознакомления с более подробной информацией - в ЛС.