Разместить положительные отзывы

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Добрый день, уважаемые господа Фрилансеры, нужна ваша помощь. Нужно разместить положительные, развернутые отзывы в яндекс справочнике для сайта(организация оказывает юр. услуги).

Отзывы нужны от имени разных пользователей и с разных IP адресов. 

в день нужно по два -четыре отзыва на протяжение 2- х недель.  Жду Ваших предложений по ценам) 

5 лет назад
lokki12345
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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