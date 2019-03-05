Разместить положительные отзывы

Добрый день, уважаемые господа Фрилансеры, нужна ваша помощь. Нужно разместить положительные, развернутые отзывы в яндекс справочнике для сайта(организация оказывает юр. услуги).

Отзывы нужны от имени разных пользователей и с разных IP адресов.

в день нужно по два -четыре отзыва на протяжение 2- х недель. Жду Ваших предложений по ценам)