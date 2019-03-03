Наполнить файл

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Заполнить таблицу полностью
Есть таблица аэропортов и ближайших населенных пунктов (см.таблицу select____from_iata__where_name_ru_where.csv) необходимо заполнить все пустые значения, если аэропорт военный отмечаем на удаление желтым цветом.
Алгоритм поиска: например, аэропорт Ft Wainwright
идем в google забиваем «аэропорт Ft Wainwright» получаем значения Форт Уэйнрайт помечаем на удаление так как это военный аэродром исходя из описания google.
Далее запрос «аэропорт Five Mile» не дает полной информации поэтому добавляем в запрос значение iata code и ближайшего населенного пункта "аэропорт Five Mile FMC Five Mile"
Видим подсказку справа переходим по ссылке.
Копируем русское название, ближайший населенный пункт обозначен также Файв Майл заполняем также city проверяем что это действительно США,gtm -9 часов, широту, долготу. В википедии также смотрим что размеры полосы изменились относительно данных в таблице вместо 762 там указана длина Взлётно-посадочные полосы 823 метра, меняем, высота над уровнем моря на указана верно, контактных данных нет
поэтому их пропускаем. Далее нужно проспрягать аэропорт в падежах если (если
такое возможно) далее city_eng_с и foulder пропускаем заполняем еще раз русское
название и отвечаем на вопросы: где (name_ru_where)? В Файв Май,откуда(name_ru_from)? Из Файв Май, куда (name_ru_in)? В Файв Май. Заполняем оставшиеся поля. Population (количество проживающего населения я так и не нашел поэтому пусто).
Итог см. файл aeroport.
Для того чтобы определиться сделать выбор в пользу вас (а вам понять сколько это стоит) мене нужно понять насколько качественно вы заполняете, поэтому в отклике прикрепите заполненный файл с следующими аэропортами FNR, GMT, HMS, JBT, KAE
Тз с скриншотами также прикрепил (тз.docx).
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