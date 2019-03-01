Создать и верифицировать аккаунт на blockchain.com

Задача: Добавить товары в интернет-магазин WowCommerce, я даю либо названия товаров - и вы подбираете их в интернете, либо определенные ссылки - вы копируете оттуда. Схема следующая: 1) Вносите товар, копируете картинку товара, размер картинки не менее 500х500, белый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать и верифицировать аккаунт на самом надежном кошельке для криптовалюты Blockchain.com.Это не казино,не ставки,здесь все гораздо прозрачнее.Верификация будет проходить от нескольких минут до нескольких дней,как только ваш аккаунт ее пройдет и вы дадите мне от него данные,я вам заплачу 600р.Если вам интересно что,как и зачем мне это,я все расскажу
- Похожие заказы
- $5Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Наполнение сайта, оформление контента, правки.Завершен5 лет назад
Работать нужно через админку под windows (программа клиент). Ваши действия: создаете документ, название, размер и цвет копируете с предыдущего документа (можно копи пастом), из файла xml копируете артикул этого товара и добавляете в нужно поле. Напишите цену ...Завершен5 лет назад
1. около 400 стр текст (из исходных файлов txt) + фото (скачать из ленты в ФБ и загрузить в слайдер, привязанный к записи) при публикации записи назначить дату 2. Залить несколько тысяч граф. файлов через фтп по ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $6
Задача: Добавить товары в интернет-магазин WowCommerce, я даю либо названия товаров - и вы подбираете их в интернете, либо определенные ссылки - вы копируете оттуда. Схема следующая: 1) Вносите товар, копируете картинку товара, размер картинки не менее 500х500, белый ...Завершен5 лет назад
Нужно наполнить сайт товарами с данного сайта http://gmc2.ru/Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Название плеера скину в личку. Последние версии плеера нерабочие.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется наполнить магазин товарами. CMS Битрикс (опыт работы с системой обязательный).Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать контент в интернет магазине, создать уникальный стиль. Интересуют цены и сроки , сделате оценку synergos-group.ru Присылайте возможности ..Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. 1.Есть сайт https://1satin.ru на джумле+виртуэмарт 2.На нем карточки товаров двух категорий -родитель дети https://1satin.ru/index/product-details/3816-postelnoe-bele-shokolad.html -одна карточка - один товар https://1satin.ru/postelnoe-bele1/perkal/product-details/9329-postelnoe-bele-rimskij-dvorik-1-1-5-spalnoe.html 3. Требуется разделить товары, где родитель/ дети, на одна карточка - 1 товарв. К примеру Если товар сейчас состоит из 5 размерных ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад