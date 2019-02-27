Добавление товаров на сайт.

Требуется много онлайн-сотрудников в [url=https://holding.bz]Милитари Холдинг[/url], разные должности, в основном по механической работе разного рода типа наполнение/постинг/переписка/тестирование и многое другое (даже инженеры-конструткоры нужны). Работа через облачную ERM (на сайте). Все страны мира. Возьмем туда где ...
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Добрый день.
1.Есть сайт https://1satin.ru на джумле+виртуэмарт
2.На нем карточки товаров двух категорий
-родитель дети
https://1satin.ru/index/product-details/3816-postelnoe-bele-shokolad.html
-одна карточка - один товар
https://1satin.ru/postelnoe-bele1/perkal/product-details/9329-postelnoe-bele-rimskij-dvorik-1-1-5-spalnoe.html
3. Требуется разделить товары, где родитель/ дети, на одна карточка - 1 товарв.
К примеру Если товар сейчас состоит из 5 размерных групп, то создаются 4 карточки. Почему не пять, пятой будет так карточка которая уже есть.
У них будут общие
-фото
-общее описание
Разное
-размер
-цена
-Название, к примеру сейчас товар называется Постельное белье Шампань, после разделения каждый товар будет называется
а)Постельное белье Шампань полутораспальный
б)Постельное белье Шампань двуспальный и тд.
4.От Вас
-цена одной вновьсозданной карточки
-количество карточек в день
-аккуратность (безошибочность), внимательность к деталям.
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