Добавление товаров на сайт.

Добрый день.

1.Есть сайт https://1satin.ru на джумле+виртуэмарт

2.На нем карточки товаров двух категорий

-родитель дети

https://1satin.ru/index/product-details/3816-postelnoe-bele-shokolad.html

-одна карточка - один товар

https://1satin.ru/postelnoe-bele1/perkal/product-details/9329-postelnoe-bele-rimskij-dvorik-1-1-5-spalnoe.html

3. Требуется разделить товары, где родитель/ дети, на одна карточка - 1 товарв.

К примеру Если товар сейчас состоит из 5 размерных групп, то создаются 4 карточки. Почему не пять, пятой будет так карточка которая уже есть.

У них будут общие

-фото

-общее описание

Разное

-размер

-цена

-Название, к примеру сейчас товар называется Постельное белье Шампань, после разделения каждый товар будет называется

а)Постельное белье Шампань полутораспальный

б)Постельное белье Шампань двуспальный и тд.

4.От Вас

-цена одной вновьсозданной карточки

-количество карточек в день

-аккуратность (безошибочность), внимательность к деталям.