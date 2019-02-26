Контент менеджер на сайты спортивной тематики

Всем привет.

Требуется контент менеджер на сайты про спорт и ставки на спорт.

Что мы предлагаем:

-Своевременную оплату

-Работу через гаранта

-Четкий план и понятные объемы работы.

-Свободный график работы: есть сроки выполнения заданий, сделаете вы их за день или за 4 решать только вам

Что мы хотим увидеть:

-Понимание спорта и спортивных ставок. ( Если его нет, научим, покажем, расскажем)

-Выполнение работы в срок.

-Умение работать с яндекс вордстат

Оплата обговаривается индивидуально от уровня ваших знаний и желания работать.