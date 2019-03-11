Клик по уведомлениям

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки186 просмотров
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Требования к исполнителю:

  • C Украины
  • Есть свободное время
Короткое описание работы :

У меня есть сайт . Я его монетизировал рекламой --пуш-уведомлениями .

Вы должны кликать по ним за это мне  начисляются деньги которыми я с вами буду рассчитываться.

Если партнеров будет 1 то работы больше но и зарплата будет больше .

Я вам денег отдаю больше чем себе  .

 Конкретно о задачи :

  • Перейти на сайт-https://fot-topua.000webhostapp.com
  • Нажать кнопку разрешить (слева высветиться )
  • Ждать  когда придет уведомление  оно может прийти даже на компьютер но лучше оставить браузер открытым (на картинки показано как это выглядит https://1ps.ru/files/blog/2016/push_uved_2.jpg но там сверху указан адрес сайта он должен быть таким- https://fot-topua.000webhostapp.com )
  • Перейти по уведомлению и кликнуть на сайт который перешли 10 раз время неважно просто клики .
Сколько потребуется работать :

В общей сложности придется кликнуть 160 раз по рекламе и плюс на сайте

80 кликов и у вас есть 150 грн    

Оплата:

Здесь оплата 150грн и на счет 150 

Для уверенности что я заплачу сделаете пол работы я вам заплачу через этот сайт ,а пол через карту или счет .

Что нужно для отчета :

нечего у меня есть статистика даже если кликать будете не вы я заплочу вам .Все таки сайт .

5 лет назад
Axd
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
ZakStas
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
5 дней
Самый лучший чел )))Рекомендую .Без лишних вопросов сделал все как надо .
Давид предоставил полное, конкретное ТЗ. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству
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