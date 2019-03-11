Клик по уведомлениям

Требования к исполнителю:

C Украины

Есть свободное время

У меня есть сайт . Я его монетизировал рекламой --пуш-уведомлениями .

Вы должны кликать по ним за это мне начисляются деньги которыми я с вами буду рассчитываться.

Если партнеров будет 1 то работы больше но и зарплата будет больше .

Я вам денег отдаю больше чем себе .

Конкретно о задачи :

Перейти на сайт-https://fot-topua.000webhostapp.com

Нажать кнопку разрешить (слева высветиться )

Ждать когда придет уведомление оно может прийти даже на компьютер но лучше оставить браузер открытым (на картинки показано как это выглядит https://1ps.ru/files/blog/2016/push_uved_2.jpg но там сверху указан адрес сайта он должен быть таким- https://fot-topua.000webhostapp.com )

Перейти по уведомлению и кликнуть на сайт который перешли 10 раз время неважно просто клики .

В общей сложности придется кликнуть 160 раз по рекламе и плюс на сайте

80 кликов и у вас есть 150 грн

Оплата:

Здесь оплата 150грн и на счет 150

Для уверенности что я заплачу сделаете пол работы я вам заплачу через этот сайт ,а пол через карту или счет .

Что нужно для отчета :

нечего у меня есть статистика даже если кликать будете не вы я заплочу вам .Все таки сайт .