Клик по уведомлениям

Нужно размещение отзывов на Яндекс Маркет от продвинутых аккаунтов с большим количеством написанных отзывов. С меня текст, с вас только размещение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю:
- C Украины
- Есть свободное время
У меня есть сайт . Я его монетизировал рекламой --пуш-уведомлениями .
Вы должны кликать по ним за это мне начисляются деньги которыми я с вами буду рассчитываться.
Если партнеров будет 1 то работы больше но и зарплата будет больше .
Я вам денег отдаю больше чем себе .
Конкретно о задачи :
- Перейти на сайт-https://fot-topua.000webhostapp.com
- Нажать кнопку разрешить (слева высветиться )
- Ждать когда придет уведомление оно может прийти даже на компьютер но лучше оставить браузер открытым (на картинки показано как это выглядит https://1ps.ru/files/blog/2016/push_uved_2.jpg но там сверху указан адрес сайта он должен быть таким- https://fot-topua.000webhostapp.com )
- Перейти по уведомлению и кликнуть на сайт который перешли 10 раз время неважно просто клики .
В общей сложности придется кликнуть 160 раз по рекламе и плюс на сайте
80 кликов и у вас есть 150 грн
Оплата:
Здесь оплата 150грн и на счет 150
Для уверенности что я заплачу сделаете пол работы я вам заплачу через этот сайт ,а пол через карту или счет .
Что нужно для отчета :
нечего у меня есть статистика даже если кликать будете не вы я заплочу вам .Все таки сайт .
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