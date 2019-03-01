Наполнить товарами магазин. Срочно!

Магазин на Insales - доступ предоставляется. Прямой заказчик.

Все товары уже загружены с фото, необходимо прописать характеристики у товаров для того, чтобы работали фильтры. У каждой карточки товара необходимо завести 4-5 характеристик - цвет, количество в упаковке, тип, производитель - выбирается из выпадающего списка. Всего около 1600 карточек товара.

Работа монатонная, но за один день успеть вполне можно. Алгоритм работы и что как делать будет предоставлено. обрызцы уже поправлены в магазине.

Просьба указывать цену за одной карточку.