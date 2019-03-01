Наполнить товарами магазин. Срочно!

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Магазин на Insales - доступ предоставляется.  Прямой заказчик.

Все товары уже загружены с фото, необходимо прописать характеристики у товаров для того, чтобы работали фильтры. У каждой карточки товара необходимо завести 4-5 характеристик - цвет, количество в упаковке, тип, производитель - выбирается из выпадающего списка. Всего около 1600 карточек товара. 

Работа монатонная, но за один день успеть вполне можно.  Алгоритм работы и что как делать будет предоставлено. обрызцы уже поправлены в магазине. 

Просьба указывать цену за одной карточку. 

5 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
nest4eg
Денис 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
Не смотря на то, что в процессе объем работ немного увеличился, Исполнитель пунктуально, кропотливо довел работу до логического конца. Отдельно хотелось бы отметить удобство и оперативность коммуникации. Буду еще обращаться и смело рекомендую! Спасибо!
Очень приятно сотрудничать с таким заказчиком) четкая постановка задачи и необходимая консультация по вопросам в процессе исполнения всегда оперативно отвечал и был на связи) Рекомендую)
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