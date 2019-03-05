Добавление карточек товара

Нужно перенести карточки товаров с этого сайта - http://lavandabeauty.com/ на новый. CMS, на которой создавать новые карточки товаров - OpenCart.

Нужно перенести карточки из разделов: Уход за телом, Уход за волосами, Макияж, Подарки.

Пишите цену за 1 карточку товара.