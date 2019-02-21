Оформление русских статей по медицине: поиск английских фото

Ищу человека, который разбирается в медицинских терминах (или сможет разобраться), и будет искать картинки к медицинским статьям (статьи написаны на русском языке). Перевод английского текста на фото (если такой будет) нужно делать в Photoshop (именно в Photoshop).

Нужно находить иллюстрации, которые будут наглядно показывать, о чем идет речь в статье, дополнять контент. Вот хорошие примеры: http://goo.gl/LkY8Cc, http://goo.gl/LFshfJ, http://goo.gl/QoS7CS, http://goo.gl/1JZsSX.

В 95% случаев я нахожу картинки в английском Гугл (https://www.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl) и потом их перевожу, т. к. качество зарубежных фото на порядок выше. Прошу искать в основном там же.

Обрабатывать сами фото, делать перевод английского текста (если на иллюстрации такой будет) – тоже нужно при необходимости.

== Как будет происходить наша работа ==

Я даю вам статью в Word. Вы ее читаете и думаете, где какую фотографию уместно вставить (иногда пометки частично уже есть в статье). Ищите фото хорошего качества, в статье делаете пометки (сюда фото 1, сюда фото 2). И скидываете файл со статьей вместе с фотографиями (фото отдельными файлами + макеты psd тех фото, что вы обрабатывали). Иногда к фото уместно сделать подпись (их тоже делаете при необходимости, примеры покажу).

Картинки должны наглядно показывать, о чем идет речь, дополнять контент.

Работа с одной стороны простая, но требует вдумчивости. Есть нюансы (расскажу лично; покажу примеры).

В среднем к одной статьей нужно где-то 10 фото, плюс-минус. По оплате я предлагаю 350 р. за текст.

В текущем проекте – 60 статей. Получается 21000 рублей за данный проект. Потом, после 60 текстов – скорее всего, у меня будет еще такая работа.

Дополнение от 15 марта 2018:

Если проект висит на бирже – значит все актуально, связываюсь в ЛС для обсуждения деталей со всеми откликнувшимися. Очень нужен помощник, проект актуален.