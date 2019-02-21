Наполнение интернет-магазина WooCommerce

Требуется исполнитель для публикации 500 постов под управлением CMS Wordpress. Задача: [list=1][*]Следить за появлением новых постов на сайте источника. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте. [*]Заполняем заголовки, блок текста, добавляем миниатюру с того же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить каталог интернет-магазина обоев.
Сайт на Wordpress + Woocommerce
Количество позиций примерно 1200 шт., наполнение через WP All import.
Некоторые атрибуты надо добавлять, беря соответствующие значения с других сайтов.
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