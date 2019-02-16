Нужен вебмастер для размещения отзывов на 12 сайтах

Даю список площадок и текста с описаниями компаний. Будет предоставлено три вида площадок. Каталоги/отзовики, площадки с объявлениями, а так площадки с вакансиями. Нужна завести везде карточки организации, дам по одному объявлению со ссылкой на сайт при возможности и завести вакансию. Нужна везде зарегаться и заполнить таблицу с данными. Логин и пароль везде одинаковыми делать по возможности. Если буду отличия в пароле, то вносить в таблицу. Все текста будут предоставлены.