Контент-менеджер. Долгосрочное сотрудничество

Ищу ответственного и трудолюбивого Контент-менеджера c воображением. Задача – публикация статей на сайт через Wordpress.

Обязателен:

1. Опыт работы в Photoshop;

2. Умение искать в поисковиках картинки, копировать их (принтскринить), обрабатывать при необходимости;

3. Опыт публикации статей через Wordpress.

Основные задачи:

Публикация статей на сайте;

Их оформление;

Поиск картинок и добавление их в статью. Картинки необходимо вставлять по смыслу текста и быть креативным в этом вопросе, для этого нужно воображение и предварительный анализ статей конкурентов. В одной статье будет около 3 – 6 картинок.

Заполнение уже готовых заголовков и описания.

Инструкция предоставляется.

Оплата 70 руб. за статью. Сотрудничество постоянное, долгосрочное, если результаты будет на уровне.

Приветствуется желание работать и желание доводить свою работу до высокого качества.

В заявке расскажите о себе. Задавайте вопросы, если возникнут.